Почти 3 тысячи жителей освобождённых территорий Украины получили единовременные выплаты

Почти 3 тыс. жителей освобождённых территорий Украины получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из заявления МЧС России.

«2,8 тыс. пенсионеров и работников бюджетной сферы уже получили выплаты по 10 тыс. рублей», — приводит сообщение ведомства Интерфакс.

Уточняется, что всего сотрудники МЧС России приняли более 3 тыс. заявлений на получение материальной помощи.

Ранее сообщалось, что Россия начала выплачивать единовременно по 10 тыс. рублей пенсионерам и бюджетникам на освобождённых территориях Украины.

Более 98% беженцев из Донбасса в Ростовской области уже получили единовременные выплаты.