Почти 3 тысячи жителей освобождённых территорий Украины получили единовременные выплаты
«2,8 тыс. пенсионеров и работников бюджетной сферы уже получили выплаты по 10 тыс. рублей», — приводит сообщение ведомства Интерфакс.
Уточняется, что всего сотрудники МЧС России приняли более 3 тыс. заявлений на получение материальной помощи.
Ранее сообщалось, что Россия начала выплачивать единовременно по 10 тыс. рублей пенсионерам и бюджетникам на освобождённых территориях Украины.
Более 98% беженцев из Донбасса в Ростовской области уже получили единовременные выплаты.