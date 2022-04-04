Российская авиация за день поразила 17 военных объектов на Украине

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Российская авиация за день поразила 17 военных объектов на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Российская авиация за день поразила 17 военных объектов на Украине
  • РИА Новости

«В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 17 военных объектов Украины», — сказал он на брифинге.

В том числе поражены два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и хранилище топлива.

Кроме того, поражены 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск.

Ранее Конашенков заявил, что после удара по аэродрому Баловное в Николаевской области Украины подтверждено уничтожение трёх вертолётов украинских вооружённых сил.

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