Российская авиация за день поразила 17 военных объектов на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 17 военных объектов Украины», — сказал он на брифинге.

В том числе поражены два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и хранилище топлива.

Кроме того, поражены 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск.

Ранее Конашенков заявил, что после удара по аэродрому Баловное в Николаевской области Украины подтверждено уничтожение трёх вертолётов украинских вооружённых сил.