Генпрокуратура даст правовую оценку распространению ложных данных о событиях в Буче

Генпрокуратура России сообщила, что даст правовую оценку распространению ложных данных о событиях в Буче.

«Обстоятельства создания и публичного распространения заведомо ложной информации под видом достоверных сообщений будут установлены», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Отмечается, что данным фактам, «безусловно, будет дана соответствующая уголовно-правовая оценка».

В Генпрокуратуре России заявили, что «распространяемые украинской стороной лжесвидетельства являются очередной провокацией, циничной ложью». Как считают в надзорном ведомстве, это направлено на дискредитацию российских вооружённых сил в условиях информационно-пропагандистской войны, развязанной Западом.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает заявления Киева о гибели мирных жителей в Буче и будет продвигать обсуждение этой провокации в Совете Безопасности ООН.