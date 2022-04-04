Из Мариуполя при содействии RT спасены 17 детей

Журналист RT Юлия Мартовалиева и детский омбудсмен ДНР Элеонора Федоренко спасли 17 детей, которые жили почти три недели в подвале санатория в Мариуполе. Взрослые сотрудники санатория уехали, как только начались обстрелы. Дети остались одни, а выбираться из подвала самостоятельно они боялись.

Дети пытались выжить с остатками продуктов и всячески поддерживали друг друга. Как оказалось, они сироты, которых ранее взяли из приюта.

Местный водитель скорой помощи вывез их под обстрелами в посёлок Донецкой области Мангуш, где не ведутся бои. На месте их встретила съёмочная группа RT.

Администрация Донецка быстро организовала эвакуацию детей в безопасное место. Сейчас все они находятся в больнице Донецка, где за ними ухаживают врачи, кормят и пытаются успокоить.

Если вы узнали на этом видео своего ребёнка, пожалуйста, свяжитесь с детским омбудсменом ДНР Элеонорой Федоренко или напишите руководителю проекта «Дети войны» Юле Мартовалиевой в Telegram: @martovalieva1_bot.