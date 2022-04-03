Минобороны рассказало об эвакуации почти 28 тысяч человек из Донбасса и с Украины за сутки

За сутки из опасных районов Донбасса и Украины эвакуированы 27 893 человека, в том числе более 5 тыс. детей. Об этом сообщил начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«За прошедшие сутки без участия украинских властей, Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также Международного Комитета Красного Креста из Донецкой и Луганской народных республик, а также опасных районов Украины эвакуированы в Россию 27 893 человека, из них — 5 535 детей», — заявил Мизинцев.

Всего с начала спецоперации эвакуированы 585 458 человек, включая 117 405 детей.

Ранее уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова заявила, что украинские националисты во время обострения боевых действий использовали подопечных дома-интерната для инвалидов и пожилых людей в качестве живого щита.

В ДНР заявили об уничтожении 37 украинских националистов с начала суток.