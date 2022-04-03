Бастрыкин поручил расследовать попытку теракта в месте выдачи гумпомощи в Киевской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства попытки совершения теракта в месте выдачи гуманитарной помощи в Киевской области.

«Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства попытки совершения теракта в месте выдачи гуманитарной помощи в Киевской области Украины», — говорится в сообщении на сайте СК России.

Следствие установит причастных к покушению на совершение теракта.

Ранее стало известно, что спецназовцы Росгвардии в ходе патрулирования обнаружили самодельное взрывное устройство рядом с местом выдачи гуманитарной помощи в Киевской области.