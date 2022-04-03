Украинские военные минами обстреляли населённый пункт Донецкий в ЛНР

Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявило, что украинские военные минами обстреляли населённый пункт Донецкий.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел с направления н. п. Новотошковское по н. п. Донецкий с применением миномётов 120 мм (15 мин)», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова заявила об использовании националистами инвалидов в качестве живого щита.

Сердюкова также рассказала, что бойцы нацбатальонов отбирают гуманитарную помощь у мирных жителей на подконтрольных им территориях Донбасса.