Украинские военные минами обстреляли населённый пункт Донецкий в ЛНР
- РИА Новости
«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел с направления н. п. Новотошковское по н. п. Донецкий с применением миномётов 120 мм (15 мин)», — говорится в сообщении в Telegram.
Ранее уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова заявила об использовании националистами инвалидов в качестве живого щита.
Сердюкова также рассказала, что бойцы нацбатальонов отбирают гуманитарную помощь у мирных жителей на подконтрольных им территориях Донбасса.