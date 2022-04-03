Украинские военные минами обстреляли населённый пункт Донецкий в ЛНР

Короткая ссылка
Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявило, что украинские военные минами обстреляли населённый пункт Донецкий.
Украинские военные минами обстреляли населённый пункт Донецкий в ЛНР
  • РИА Новости

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел с направления н. п. Новотошковское по н. п. Донецкий с применением миномётов 120 мм (15 мин)», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова заявила об использовании националистами инвалидов в качестве живого щита.

Сердюкова также рассказала, что бойцы нацбатальонов отбирают гуманитарную помощь у мирных жителей на подконтрольных им территориях Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить