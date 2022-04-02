Президент Киргизии призвал сограждан не митинговать у посольств других стран

Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал соотечественников не устраивать митинги у зданий дипмиссий других государств.

Он отметил, что поступила информация о намерении ряда активистов провести митинг у посольства России в поддержку Украины.

Жапаров подчеркнул, что здания дипмиссий и их территории являются неприкосновенной собственностью зарубежных стран.

«Мы не ограничиваем наших граждан, не ограничиваем их права. Мирные акции должны быть. Мы определили для этих целей столичный парк Горького. Если хотите, можете проводить там митинги 24 часа. Говорить то, что желаете. Никто не против. Есть лишь одна просьба: оставьте посольства в покое», — написал он в Facebook*.

Ранее президент Киргизии в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным поддержал действия России по защите Донбасса.

19 марта в центре Еревана состоялся митинг в поддержку специальной операции России на Украине.

Аналогичная акция прошла также в Венесуэле.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.





