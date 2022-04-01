Мединский подтвердил проведение переговоров России и Украины 1 апреля в видеоформате
Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что переговоры с представителями Украины продолжаются в видеоформате.
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
«Продолжаем переговоры в режиме ВКС. Наши позиции по Крыму и Донбассу неизменны», — написал Мединский в Telegram-канале.
Ранее источник RT сообщил, что переговоры представителей России и Украины начались 1 апреля в 12:00.
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