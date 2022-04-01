Мединский подтвердил проведение переговоров России и Украины 1 апреля в видеоформате

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что переговоры с представителями Украины продолжаются в видеоформате.

«Продолжаем переговоры в режиме ВКС. Наши позиции по Крыму и Донбассу неизменны», — написал Мединский в Telegram-канале.

Ранее источник RT сообщил, что переговоры представителей России и Украины начались 1 апреля в 12:00.