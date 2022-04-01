Минобороны: авиация России за сутки поразила 52 военных объекта Украины

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За сутки российская авиация поразила 52 военных объекта Украины, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны: авиация России за сутки поразила 52 военных объекта Украины
  • РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией поражено 52 военных объекта Украины», — сказал Конашенков на брифинге.

Он отметил, что среди поражённых объектов три командных пункта, три РСЗО, ЗРК «Бук-М1», радиолокатор подсветки и наведения ЗРК С-300, десять районов сосредоточения боевой техники и 16 опорных пунктов ВСУ.

Ранее Министерство обороны России показало видео применения БПЛА «Орлан-10» для уничтожения военной техники и складов с боеприпасами в Черниговской области Украины.

Также утром 14 марта Минобороны России показало видео, на котором российские штурмовики Су-25 уничтожают склады боеприпасов украинских вооружённых сил.

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