Экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко заявил, что националистов на Украине взрастили местные олигархи, чтобы вытеснить с рынка российский бизнес.

«Суть «анти-России» была в единении финансово-промышленных групп олигархических, которые начали создаваться», — рассказал он в стриме RT.

Захарченко добавил, что при первом и втором президентах Украины олигархические группы соединились в едином порыве с националистами.

«А суть вопроса проста: зачем им это нужно было? Чтобы не пустить русский бизнес на территорию независимой Украины», — подытожил он.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что боевики из украинских нацбатальонов создали так называемые летучие эскадроны смерти, которые запугивают жителей Харькова и ведут беспорядочную стрельбу.