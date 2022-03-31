Экс-глава МВД Захарченко заявил о взращивании олигархами националистов на Украине

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Экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко заявил, что националистов на Украине взрастили местные олигархи, чтобы вытеснить с рынка российский бизнес.
Экс-глава МВД Захарченко заявил о взращивании олигархами националистов на Украине
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Суть «анти-России» была в единении финансово-промышленных групп олигархических, которые начали создаваться», — рассказал он в стриме RT.

Захарченко добавил, что при первом и втором президентах Украины олигархические группы соединились в едином порыве с националистами.

«А суть вопроса проста: зачем им это нужно было? Чтобы не пустить русский бизнес на территорию независимой Украины», — подытожил он.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что боевики из украинских нацбатальонов создали так называемые летучие эскадроны смерти, которые запугивают жителей Харькова и ведут беспорядочную стрельбу.

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