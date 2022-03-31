Артемий Лебедев: бесит игнорирование Западом видео с пытками российских военнопленных

Короткая ссылка
Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что его бесит отсутствие реакции Запада на видео с пытками российских военнопленных.
Артемий Лебедев: бесит игнорирование Западом видео с пытками российских военнопленных
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«Больше всего на свете меня бесит, практически полное отсутствие какой-либо реакции на Западе по поводу появившегося в последнее время бесконечного количества видео с пытками российских военнопленных. Смотреть на это в принципе невозможно, потому что просто болит душа как издеваются над несчастными людьми», — заявил он.

По его словам, «полтора иностранных издания обратило на это внимание в Германии», а остальные просто проигнорировали, при этом видели эти кадры не только в России.

«Совершенно очевидно, что Украина, которая их (подобные видео. — RT) снимает для того, чтобы деморализовывать российских солдат — на самом деле это не вызывает ничего кроме ненависти и желания пойти и отомстить... вместо того, чтобы обращать внимание на эти военные преступления, давать им оценку и наказывать их, западная пресса предпочитает просто этого не замечать», — подчеркнул Лебедев.

Ранее преподаватель юрфака Питтсбургского университета Дэн Ковалик в беседе с RT объяснил, почему на Западе игнорируют пытки российских военнопленных со стороны украинских националистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить