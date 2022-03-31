Артемий Лебедев: бесит игнорирование Западом видео с пытками российских военнопленных

Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что его бесит отсутствие реакции Запада на видео с пытками российских военнопленных.

«Больше всего на свете меня бесит, практически полное отсутствие какой-либо реакции на Западе по поводу появившегося в последнее время бесконечного количества видео с пытками российских военнопленных. Смотреть на это в принципе невозможно, потому что просто болит душа как издеваются над несчастными людьми», — заявил он.

По его словам, «полтора иностранных издания обратило на это внимание в Германии», а остальные просто проигнорировали, при этом видели эти кадры не только в России.

«Совершенно очевидно, что Украина, которая их (подобные видео. — RT) снимает для того, чтобы деморализовывать российских солдат — на самом деле это не вызывает ничего кроме ненависти и желания пойти и отомстить... вместо того, чтобы обращать внимание на эти военные преступления, давать им оценку и наказывать их, западная пресса предпочитает просто этого не замечать», — подчеркнул Лебедев.

Ранее преподаватель юрфака Питтсбургского университета Дэн Ковалик в беседе с RT объяснил, почему на Западе игнорируют пытки российских военнопленных со стороны украинских националистов.