Российские военные взяли под контроль населённый пункт Золотая Нива

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Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции на Украине взяли под контроль населённый пункт Золотая Нива.
Российские военные взяли под контроль населённый пункт Золотая Нива
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации, продолжая наступательные действия, взяли под полный контроль населённый пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже», — рассказал он.

По его словам, продвижение за сутки составило 6 км.

Конашенков добавил, что уничтожены до 60 украинских националистов, два танка и четыре БМП.

Также Вооружённые силы России уничтожили базы горючего в украинских Днепре, Лисичанске, Чугуеве и Новомосковске.

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