Российские военные взяли под контроль населённый пункт Золотая Нива
- РИА Новости
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Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации, продолжая наступательные действия, взяли под полный контроль населённый пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже», — рассказал он.
По его словам, продвижение за сутки составило 6 км.
Конашенков добавил, что уничтожены до 60 украинских националистов, два танка и четыре БМП.
Также Вооружённые силы России уничтожили базы горючего в украинских Днепре, Лисичанске, Чугуеве и Новомосковске.