Захарова прокомментировала позиции США по гарантиям для Украины
«Только поставки оружия, только биолаборатории, только ручное управление марионеточными режимами для дестабилизации ситуации в Евразии», — написала она в своём Telegram-канале.
Захарова подчеркнула, что в планы американских властей не входят «обязательства сохранения мира на Украине».
Ранее директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что Белый дом пока не готов говорить о возможном предоставлении Украине конкретных гарантий безопасности со стороны США.