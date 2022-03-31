Посол России в США Антонов: Госдеп умышленно завышает цифру потерь ВС России на Украине

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Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что американский Госдепартамент нарочно завышает цифру потерь Вооружённых сил России на Украине.

«Представитель Госдепартамента умышленно завышает цифру потерь ВС России на Украине», сообщается в Telegram-канале дипмисии.

Таким образом Антонов прокомментировал слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что российские военные якобы понесли значительные потери при проведении спецоперации на Украине.

«За подобными высказываниями скрывается циничный расчёт — вызвать общественное недовольство в нашей стране», — резюмировал дипломат.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил о потерях в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Также он сообщил, что безвозвратные потери Вооружённых сил Украины составили 14 тысяч военных, ещё около 16 тыс. — санитарные потери.

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