Власти Белоруссии начнут выдавать лицензии на экспорт калийных удобрений

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Правительство Белоруссии на фоне западных санкций начнёт выдавать компаниям лицензии на экспорт калийных удобрений из страны, сообщается на национальном правовом интернет-портале постановлений.

«Установить, что экспорт из Республики Беларусь минеральных или химических калийных удобрений … осуществляется ОАО «Беларуськалий» (производитель удобрений), ОАО «Белорусская калийная компания» (сейчас занимается экспортом калийных удобрений) и иными юридическими лицами по исключительным лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли на основании решений Совета министров», — сказано в постановлении.

Оно вступает в силу с 6 апреля 2022 года.

Иные юридические лица, заинтересованные в получении лицензии, должны направить производителю калийных удобрений в Белоруссии письмо.

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против компании «Беларуськалий» и ряда граждан Белоруссии.

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