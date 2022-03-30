Азербайджан объявил депутата Госдумы Делягина в международный розыск

Азербайджан объявил в международный розыск депутата Госдумы Михаила Делягина, сообщает Haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры страны.

«Учитывая наличие в словах Михаила Делягина признаков нарушения ст. 101.2 (открытые призывы через средства массовой информации должностным лицом к ведению агрессивной войны), ст. 214.2.3 (угроза совершения акта терроризма с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), ст. 283.2.1 и ст. 283.2.2 (разжигание национальной ненависти путём угрозы применения силы с использованием своего служебного положения), 29 марта 2022 года генеральным прокурором Азербайджана против него было возбуждено уголовное дело по вышеуказанным статьям», — сообщили в ведомстве.

Генпрокуратура Азербайджана также заявила, что Делягин объявлен в международный розыск по линии Интерпола с избранием в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что слова Делягина про Азербайджан не соответствуют позиции Москвы.

Она выразила надежду на то, что «соответствующая оценка будет дана подобным провокационным высказываниям и со стороны руководства Государственной думы».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также отметил, что заявление Делягина «никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации».

Как сообщали РИА Новости, Делягин в эфире одного из российских телеканалов предложил нанести ядерные удары по нефтяной промышленности Азербайджана.