Депутат Шаманов прокомментировал спецоперацию России на Украине
- РИА Новости
«Ход событий показал, что наши вооружённые силы и представители других силовых структур способны успешно решать вопросы в рамках регионального конфликта», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».
По его словам, если говорить о специальной военной операции в целом, то нет никаких сомнений, что все задачи будут выполнены.
Ранее Министерство обороны России показало видео применения БПЛА «Орлан-10» для уничтожения военной техники и складов с боеприпасами в Черниговской области Украины.
Также утром 14 марта Минобороны России показало видео, на котором российские штурмовики Су-25 уничтожают склады боеприпасов украинских вооружённых сил.