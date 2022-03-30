Белорусские следователи возбудили 44 дела из-за преступлений на Украине против белорусов
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Как передаёт БЕЛТА, Генпрокуратура республики призвала граждан, в том числе водителей, трудоустроенных за рубежом, воздержаться от посещения Украины в ближайшее время во избежание противоправных действий против их жизни и здоровья.
В том числе возбуждено 35 уголовных дел о разбойных нападениях, восемь дел о грабежах и одно об убийстве.
Ранее в МВД Белоруссии сообщили, что правоохранительным органам страны известно о 50 участниках белорусского батальона на Украине, действующего против России. В отношении этих лиц возбуждено уголовное дело.