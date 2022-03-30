Мэр Донецка заявил о частичном разрушении жилого дома украинским снарядом

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в ходе ночного обстрела города зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в жилой дом, произошло его частичное разрушение.

Об этом, как сообщает РИА Новости, он написал в своём Telegram.

«В результате ночного обстрела зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в девятый этаж жилого дома по ул. Пинтера, 8 (микрорайон Текстильщик). Частично разрушен восьмой этаж первого подъезда с последующим возгоранием. Информация о пострадавших уточняется», — сообщил мэр.

Ранее Кулемзин заявил, что запасов воды в городе осталось не более чем на две недели.