Постпред Украины Кислица: договор с Россией возможен при отводе сил

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Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что подписание договора с Россией будет возможно только в случае отвода всех российских военных на позиции, которые они занимали до начала спецоперации.

«Подписание договора о гарантиях безопасности для Украины будет возможным только после вывода всех вооружённых подразделений России в места, где они находились по состоянию на 23 февраля 2022 года», — цитирует РИА Новости Кислицу.

По его словам, переговоры в Стамбуле продемонстрировали, что Россия может быть готова к продвижению в переговорах.

29 марта прошёл очередной раунд российско-украинских переговоров.

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский назвал конструктивными переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.

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