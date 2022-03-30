Постпред Украины Кислица: договор с Россией возможен при отводе сил
«Подписание договора о гарантиях безопасности для Украины будет возможным только после вывода всех вооружённых подразделений России в места, где они находились по состоянию на 23 февраля 2022 года», — цитирует РИА Новости Кислицу.
По его словам, переговоры в Стамбуле продемонстрировали, что Россия может быть готова к продвижению в переговорах.
29 марта прошёл очередной раунд российско-украинских переговоров.
Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский назвал конструктивными переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.