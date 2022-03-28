Около 900 человек на Украине получили выплаты от России в размере 10 тысяч рублей
«МЧС России продолжает работу по выдаче единовременных выплат жителям на освобождённых территориях Украины», — передаёт ТАСС сообщение.
Отмечается, что выплаты получили порядка 900 человек, в том числе свыше 20 маломобильных граждан.
В МЧС рассказали, что единовременные выплаты направлены на поддержку наименее социально защищённых групп населения — пенсионеров и работников бюджетной сферы.
Ранее сообщалось, что Россия начала выплачивать единовременно по 10 тыс. рублей пенсионерам и бюджетникам на освобождённых территориях Украины.
Более 98% беженцев из Донбасса в Ростовской области уже получили единовременные выплаты.