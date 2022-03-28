Около 900 человек на Украине получили выплаты от России в размере 10 тысяч рублей

Почти 900 человек получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. от России на освобождённой территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«МЧС России продолжает работу по выдаче единовременных выплат жителям на освобождённых территориях Украины», — передаёт ТАСС сообщение.

Отмечается, что выплаты получили порядка 900 человек, в том числе свыше 20 маломобильных граждан.

В МЧС рассказали, что единовременные выплаты направлены на поддержку наименее социально защищённых групп населения — пенсионеров и работников бюджетной сферы.

Ранее сообщалось, что Россия начала выплачивать единовременно по 10 тыс. рублей пенсионерам и бюджетникам на освобождённых территориях Украины.

Более 98% беженцев из Донбасса в Ростовской области уже получили единовременные выплаты.