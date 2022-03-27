Крымская делегация прибыла с визитом в Донбасс
Как сообщает РИА Новости, об этом глава делегации, председатель парламента Крыма Владимир Константинов написал в своём Telegram.
«Сегодня с крымской делегацией прибыли в Донецк. Мы традиционно оказываем помощь нашим братьям из Донбасса и всегда готовы подставить им своё плечо», — указал он.
По его словам, делегация привезла 40 т гуманитарного груза, который собрали крымчане.
Ранее российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь под украинский Чернигов, жителям выдано более 7 т.