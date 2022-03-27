Крымская делегация прибыла с визитом в Донбасс

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Крымская делегация прибыла с официальным визитом в Донбасс.

Как сообщает РИА Новости, об этом глава делегации, председатель парламента Крыма Владимир Константинов написал в своём Telegram.

«Сегодня с крымской делегацией прибыли в Донецк. Мы традиционно оказываем помощь нашим братьям из Донбасса и всегда готовы подставить им своё плечо», — указал он.

По его словам, делегация привезла 40 т гуманитарного груза, который собрали крымчане.

Ранее российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь под украинский Чернигов, жителям выдано более 7 т.

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