В постпредстве России при ООН заявили о спланированной инфоатаке против России

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Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков в рамках неформальной встречи Совета Безопасности ООН заявил о спланированной информационной атаке против России из-за событий на Украине.
В постпредстве России при ООН заявили о спланированной инфоатаке против России
  • Gettyimages.ru
  • © Pacific Press

«Сегодняшние инфоатаки — это мощный спланированный удар по сознанию и психике сотен миллионов людей во многих странах, в том числе и по российским гражданам», — приводит РИА Новости заявление Чумакова.

Он подчеркнул, что за это должна наступить ответственность.

Ранее журналистка из США Лара Логан в эфире Real America's Voice заявила, что западные медиа не хотят признавать, что происходит на Украине на самом деле, и вынуждают зрителя верить всему плохому о президенте России Владимире Путине.

В Минобороны России заявили, что по мере успешного выполнения российскими вооружёнными силами боевых задач в ходе специальной военной операции нарастает объём фейков и откровенной дезинформации.

Эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов в стриме RT сообщил, что Запад за последние годы создал множество центров пропаганды вокруг России.

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