В МИД пообещали продолжить поиск в ООН путей решения гуманитарных проблем жителей Украины

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что страна продолжит поиск в ООН путей решения гуманитарных проблем мирного населения Украины.
В МИД пообещали продолжить поиск в ООН путей решения гуманитарных проблем жителей Украины
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Россия продолжит усилия с тем, чтобы совместно с многочисленными адекватно настроенными делегациями искать пути решения усугубляющихся гуманитарных проблем гражданского населения Украины», — сказано в заявлении.

Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию западных стран по гуманитарной ситуации на Украине.

Постпред России Василий Небензя заявил, что принятие резолюции западных стран по Украине в Генассамблее ООН осложнит урегулирование украинского кризиса.

Захарова рассказала, что результаты голосования в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции по ситуации на Украине демонстрируют циничный подход Запада и желание оказать давление на Россию.

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