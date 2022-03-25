Бастрыкин: украинские военные применяли «Ураганы» и «Грады» против мирных жителей Донбасса

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Украинские военные применяли системы залпового огня «Град» и «Ураган» против мирных жителей Донбасса. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Можно и дальше перечислять всё, что испытывали против мирного населения, — системы залпового огня «Град», «Ураган», авиационные неуправляемые ракеты, другие виды тяжёлого наступательного вооружения неизбирательного действия, имеющего высокие поражающие свойства, а также стрелкового огнестрельного оружия», — заявил Бастрыкин.

Украинские войска также применяли тактические ракетные комплексы «Точка-У» в жилых районах Донбасса, рассказал он.

«Они не гнушались направлять такие ракеты в жилые районы даже с кассетными зарядами, что, как известно, является запрещённым боеприпасом. И мы фиксировали десятки жертв среди гражданского населения», — уточнил Бастрыкин.

Ранее Бастрыкин поручил проверить обстоятельства новых обстрелов мирных граждан, пытавшихся покинуть Мариуполь.

Стрингер RT Андрей Филатов снял в Мариуполе последствия обстрелов города со стороны украинских военных

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