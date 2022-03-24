В Госдуме поддержали решение начать выплаты пенсионерам в освобождённых частях Украины

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Россия начала выплачивать единовременно по 10 тыс. рублей пенсионерам и бюджетникам на освобождённых территориях Украины.

Шхагошев назвал подобное решение нравственным.

Он отметил, что Вооружённые силы России выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации и одновременно на освобождённых территориях восстанавливается нормальная жизнь.

«Это (выплаты денежных средств. — RT) большая помощь для людей», — пояснил парламентарий.

Ранее стало известно, что Россия начала выплачивать единовременно по 10 тыс. рублей пенсионерам и бюджетникам на освобождённых территориях Украины.

Отмечается, что безопасность пунктов выдачи финансовой помощи обеспечивает Росгвардия.