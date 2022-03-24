В Госдуме поддержали решение начать выплаты пенсионерам в освобождённых частях Украины
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- © Mikhail Frolov/Komsomolskaya Pravda
Шхагошев назвал подобное решение нравственным.
Он отметил, что Вооружённые силы России выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации и одновременно на освобождённых территориях восстанавливается нормальная жизнь.
«Это (выплаты денежных средств. — RT) большая помощь для людей», — пояснил парламентарий.
Ранее стало известно, что Россия начала выплачивать единовременно по 10 тыс. рублей пенсионерам и бюджетникам на освобождённых территориях Украины.
Отмечается, что безопасность пунктов выдачи финансовой помощи обеспечивает Росгвардия.