В Госдуме поддержали решение начать выплаты пенсионерам в освобождённых частях Украины

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Россия начала выплачивать единовременно по 10 тыс. рублей пенсионерам и бюджетникам на освобождённых территориях Украины.
В Госдуме поддержали решение начать выплаты пенсионерам в освобождённых частях Украины
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Frolov/Komsomolskaya Pravda

Шхагошев назвал подобное решение нравственным.

Он отметил, что Вооружённые силы России выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации и одновременно на освобождённых территориях восстанавливается нормальная жизнь. 

«Это (выплаты денежных средств. — RT) большая помощь для людей», — пояснил парламентарий.

Ранее стало известно, что Россия начала выплачивать единовременно по 10 тыс. рублей пенсионерам и бюджетникам на освобождённых территориях Украины.

Отмечается, что безопасность пунктов выдачи финансовой помощи обеспечивает Росгвардия.

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