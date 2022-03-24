В ДНР проведут экспертизу найденных в освобождённых сёлах националистических книг

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Генпрокуратура Донецкой Народной Республики проведёт экспертизу материалов националистических книг, обнаруженных на территориях, ранее занимаемых ВСУ, сообщил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
В ДНР проведут экспертизу найденных в освобождённых сёлах националистических книг
  • РИА Новости

«Всё это сейчас будет передано в Генеральную прокуратуру Донецкой Народной Республики для того, чтобы была проведена экспертиза по всем этим печатным доказательствам, по всей этой продукции», — цитирует РИА Новости Гагина.

По его словам, будет изучено, что из содержания книг несёт в себе пропаганду или экстремизм.

Ранее спецкор RT Валентин Горшенин снял на видео дом в Марьинке, где стоял батальон «Донбасс» и были огневые позиции националистов.

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