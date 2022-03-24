В ДНР проведут экспертизу найденных в освобождённых сёлах националистических книг

Генпрокуратура Донецкой Народной Республики проведёт экспертизу материалов националистических книг, обнаруженных на территориях, ранее занимаемых ВСУ, сообщил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

«Всё это сейчас будет передано в Генеральную прокуратуру Донецкой Народной Республики для того, чтобы была проведена экспертиза по всем этим печатным доказательствам, по всей этой продукции», — цитирует РИА Новости Гагина.

По его словам, будет изучено, что из содержания книг несёт в себе пропаганду или экстремизм.

Ранее спецкор RT Валентин Горшенин снял на видео дом в Марьинке, где стоял батальон «Донбасс» и были огневые позиции националистов.