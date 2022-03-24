Лавров обсудил с президентом Швейцарии ситуацию на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом ситуацию на Украине.

«Лавров подробно информировал собеседника о генезисе кризиса, изложил принципиальную российскую позицию относительно причин и целей специальной военной операции, оценки переговорного процесса между российскими и украинскими представителями», — говорится на сайте МИД России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО заявил, что переговоры российской и украинской делегаций идут тяжело.