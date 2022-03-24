Лавров обсудил с президентом Швейцарии ситуацию на Украине

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом ситуацию на Украине.
Лавров обсудил с президентом Швейцарии ситуацию на Украине
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Лавров подробно информировал собеседника о генезисе кризиса, изложил принципиальную российскую позицию относительно причин и целей специальной военной операции, оценки переговорного процесса между российскими и украинскими представителями», — говорится на сайте МИД России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО заявил, что переговоры российской и украинской делегаций идут тяжело.

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