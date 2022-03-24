В ДНР сообщили об обесточивании Ясиноватой из-за обстрела украинских войск
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«В результате обстрела ВФУ полностью обесточена Ясиноватая. Ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка», — говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики.
За сутки из-за огня со стороны ВСУ ранения получили 50 жителей освобождённых территорий в ДНР.
Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела по фактам обстрелов украинской стороной территорий Донецкой и Луганской народных республик.