В результате обстрела со стороны украинской армии территории Донецкой Народной Республики город Ясиноватая оказался полностью обесточен.

«В результате обстрела ВФУ полностью обесточена Ясиноватая. Ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка», — говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики.

За сутки из-за огня со стороны ВСУ ранения получили 50 жителей освобождённых территорий в ДНР.

Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела по фактам обстрелов украинской стороной территорий Донецкой и Луганской народных республик.