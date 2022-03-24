В ДНР сообщили об обесточивании Ясиноватой из-за обстрела украинских войск

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В результате обстрела со стороны украинской армии территории Донецкой Народной Республики город Ясиноватая оказался полностью обесточен.
В ДНР сообщили об обесточивании Ясиноватой из-за обстрела украинских войск
  • AFP
  • © Anatolii Stepanov

«В результате обстрела ВФУ полностью обесточена Ясиноватая. Ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка», — говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики.

За сутки из-за огня со стороны ВСУ ранения получили 50 жителей освобождённых территорий в ДНР.

Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела по фактам обстрелов украинской стороной территорий Донецкой и Луганской народных республик.

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