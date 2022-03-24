Кулеба: Украина обсуждает гарантии безопасности с США, Британией, ФРГ, Францией и Турцией

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти обсуждают обеспечение гарантий безопасности с Великобританией, Германией, США, Турцией и Францией.
Кулеба: Украина обсуждает гарантии безопасности с США, Британией, ФРГ, Францией и Турцией
  • globallookpress.com
  • © Lev Radin/Keystone Press Agency

Как пишет El Pais украинский министр дал интервью изданию по Skype, не разглашая место своего пребывания.

«Гарантией безопасности Испании как члена НАТО является статья 5, в которой говорится, что если кто-то нападет на неё, то все остальные члены будут её защищать», — отметил Кулеба. Его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что Украина хотела бы что-то подобное.

«Что если кто-то нападёт на Украину, то те страны, которые обеспечивают её гарантии безопасности, в течение 24 часов предоставят Украине всё необходимое оружие, примут резолюцию Совбеза ООН с требованием прекратить агрессию и введут санкции», — сказал украинский министр.

По его словам, Украина ведёт переговоры «с США, Великобританией, Германией, Францией и Турцией об их потенциальном участии в этой модели».

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