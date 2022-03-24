Матвиенко высказалась о возможности встречи Путина и Зеленского

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью CCTV высказалась о возможности встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Матвиенко высказалась о возможности встречи Путина и Зеленского
  • РИА Новости

Она считает, что такая встреча будет возможна, когда переговорщики Украины и России «согласятся с повесткой и выработают какой-то итоговый документ».

«А так посеять надежду, что сейчас президенты встретятся, поговорят и не будет результата — ради чего тогда проводить эти встречи?» — цитирует РИА Новости спикера Совфеда.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский заявил, что говорить о возможной встрече Путина с Зеленским можно только после того, как будет утверждён текст договора между двумя странами.

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