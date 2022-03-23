Минобороны России: из Мариуполя 23 марта эвакуировано почти 8,5 тысячи человек
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«23 марта 2022 года из Мариуполя, также без какого-либо участия украинской стороны, удалось эвакуировать 8487 человек», — сказал Мизинцев на брифинге.
Он отметил, что всего из города уже эвакуировали 81 958 человек.
Ранее специальный корреспондент RT Валентин Горшенин пообщался с жителями Мариуполя. Они рассказали, что гуманитарная помощь от России поступила вовремя, поскольку у многих уже не было ни воды, ни еды.