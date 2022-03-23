Минобороны: российская авиация поразила 86 военных объектов Украины

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Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация поразила 86 военных объектов Украины, в том числе шесть командных пунктов.
Минобороны: российская авиация поразила 86 военных объектов Украины
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 86 военных объектов Украины», — сказал Конашенков на брифинге.

По его словам, в том числе шесть командных пунктов, две реактивные системы залпового огня, восемь орудий полевой артиллерии, три склада с боеприпасами. Также поражены 49 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ.

Также в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников.

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