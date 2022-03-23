Учительница из Харьковской области рассказала о фейках украинских СМИ

Учительница из Харьковской области рассказала, что верила в фейки украинских СМИ, пока не увидела, как в село Русская Лозовая вошли российские войска и начали помогать местным жителям.

«Я тоже была ярая патриотка: когда живёшь в таком обществе, когда всё это тебе говорят, когда всё это тебе внушают, ты, конечно же, в это веришь», — заявила она.

По её словам, жителям села заявляли, что якобы российские войска «хотят сровнять с землёй» их населённый пункт.

«Слава богу, ничего не было. Нам объявили, что договорились и русские мирно войдут. У меня родители пророссийские — они, конечно же, радовались. Но у меня ещё всё было такое в душе... Немного злость», — сказала девушка.

Она добавила, что российские военные «вошли мирно, спокойно, без стрельбы, без мародёрства, злости».

«Что было для меня неожиданно, потому что украинские СМИ пишут, что стреляют по мирным жителям, по домам специально», — заявила она.

Также учительница сказала, что российские военные сразу стали помогать местным жителям, тогда как украинские власти, пока контролировали район, ничего не делали.

Ранее жители Мариуполя рассказали, что видели, как украинские военные ездили по городу на машинах с надписью «Дети».