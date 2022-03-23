Глава ДНР Пушилин рассказал о работе прокурора МУС по конфликту в Донбассе

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о работе прокурора Международного уголовного суда по конфликту в Донбассе.
Глава ДНР Пушилин рассказал о работе прокурора МУС по конфликту в Донбассе
  • РИА Новости

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что от пострадавших из-за действий Украины было направлено более 3 тыс. материалов.

«В декабре 2020 года прокурором МУС было закончено предварительное изучение ситуации по Украине, на основании которого он пришёл к выводу о наличии составов военных преступлений, совершённых во время конфликта. Следующим его действием должно было стать обращение в предварительную палату МУС за получением санкции на начало расследований по Украине», — пояснил Пушилин.

По истечении более чем года этого сделано не было, отметил глава ДНР.

По его словам, только после начала спецоперации России в связи с обращением 40 стран — участников МУС 2 марта 2022 года прокурор уведомил президиум о начале расследования по Украине.

«В связи с началом расследования каждый пострадавший имеет право лично обратиться в МУС путём направления заявления о признании его потерпевшим на электронный адрес суда», — заключил Пушилин.

Ранее Пушилин заявил, что на территории Мариуполя остались ещё несколько тысяч представителей националистических батальонов.

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