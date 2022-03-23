Глава ДНР объяснил, что подразумевает денацификация Украины
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«Денацификация — это очищение общества на всех уровнях от влияния нацистской идеологии», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, денацификация предполагает отказ от ложных символов и нацистских идей, которые получили распространение на Украине и были направлены против всего русского.
Как добавил Пушилин, денацификация может иметь несколько этапов, в том числе наказание преступников.
«Но её цель мы видим ясно — это мирная Украина и отсутствие любых проявлений нацистской идеологии», — заключил он.
Ранее Пушилин заявил, что на территории Мариуполя остались ещё несколько тысяч представителей националистических батальонов.