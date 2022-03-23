Глава ДНР Денис Пушилин высказался о западных санкциях против России.

«Можно быть абсолютно уверенным, что санкции были бы в любом случае: в планах коллективного Запада — максимальное ослабление России. А повод был бы уже выбран по ситуации», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, компании, которые уходят из России, теряют огромный рынок и прибыль.

«Эти ниши займут другие — вопрос времени. Россия станет только сильнее — я в этом уверен», — добавил Пушилин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заморозка активов Центробанка России на Западе является обыкновенным воровством.