Песков рекомендовал уточнять данные о военных планах Белоруссии у Минска

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рекомендовал уточнять данные о военных планах Белоруссии у представителей белорусской администрации.

Он напомнил о заявлениях белорусского лидера Александра Лукашенко об отсутствии планов участия Белоруссии в спецоперации на Украине.

«Но я как пресс-секретарь президента России не могу говорить за Белоруссию. Рекомендую обратиться к моим коллегам в администрации президента Белоруссии», — сказал Песков.

Также он заявил, что, насколько ему известно, подобные вопросы не поднимались на площадке ОДКБ.

Таким образом он прокомментировал материал CNN о том, что Белоруссия якобы может ввести войска на Украину.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена участвовать в спецоперации на Украине.