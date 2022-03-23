Украинские войска обстреляли посёлок Донецкий в ЛНР из тяжёлого вооружения

Украинские военные обстреляли посёлок Донецкий Луганской Народной Республики с применением тяжёлого вооружения. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Со стороны ВФУ зафиксирован один выстрел по направлению... н. п. Орехово — Донецкий: артиллерийское орудие 152 мм (четыре снаряда)», — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram. Ранее в Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили о денацификации 36-й бригады Вооружённых сил Украины на Мариупольском направлении. Российские вооружённые силы нанесли удар высокоточным оружием по объектам Вооружённых сил Украины в Лисичанске и Краматорске.