Здания колледжа и МЧС в Первомайске получили повреждения в результате обстрелов ВСУ

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В результате обстрелов населённого пункта Первомайск в Луганской Народной Республике были повреждены здания колледжа и МЧС. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«В населённом пункте Первомайск получили повреждения образовательное учреждение среднего профессионального образования «Первомайский колледж» и отделение по вопросам надзорно-профилактической деятельности МЧС ЛНР», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Всего было зафиксировано восемь обстрелов со стороны ВСУ по населённым пунктам республики.

Российские вооружённые силы нанесли удар высокоточным оружием по объектам Вооружённых сил Украины в Лисичанске и Краматорске.

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