Здания колледжа и МЧС в Первомайске получили повреждения в результате обстрелов ВСУ
«В населённом пункте Первомайск получили повреждения образовательное учреждение среднего профессионального образования «Первомайский колледж» и отделение по вопросам надзорно-профилактической деятельности МЧС ЛНР», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Всего было зафиксировано восемь обстрелов со стороны ВСУ по населённым пунктам республики.
Российские вооружённые силы нанесли удар высокоточным оружием по объектам Вооружённых сил Украины в Лисичанске и Краматорске.