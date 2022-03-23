Здания колледжа и МЧС в Первомайске получили повреждения в результате обстрелов ВСУ

В результате обстрелов населённого пункта Первомайск в Луганской Народной Республике были повреждены здания колледжа и МЧС. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«В населённом пункте Первомайск получили повреждения образовательное учреждение среднего профессионального образования «Первомайский колледж» и отделение по вопросам надзорно-профилактической деятельности МЧС ЛНР», — говорится в сообщении представительства в Telegram. Всего было зафиксировано восемь обстрелов со стороны ВСУ по населённым пунктам республики. Российские вооружённые силы нанесли удар высокоточным оружием по объектам Вооружённых сил Украины в Лисичанске и Краматорске.