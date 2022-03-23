В ЛНР сообщили о восьми обстрелах населённых пунктов со стороны украинских военных
«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано восемь обстрелов по четырём населённым пунктам республики», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
В результате обстрелов в населённом пункте Брянка повреждения получили три дома, газопровод среднего давления и школа.
Ранее в Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили о денацификации 36-й бригады Вооружённых сил Украины на Мариупольском направлении.
Российские вооружённые силы нанесли удар высокоточным оружием по объектам Вооружённых сил Украины в Лисичанске и Краматорске.