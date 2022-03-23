Российские военные рассказали о маршрутах доставки гуманитарной помощи на Украину

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Направляющиеся в Черниговскую область российские военные в интервью RT рассказали о маршрутах доставки гуманитарной помощи на Украину.

«Маршрут движения пролегает мимо населённых пунктов. Мы стараемся не беспокоить мирных жителей. В случае чего я могу даже проделать танком новый маршрут, чтобы все смогли проехать», — рассказал военный.

Отмечается, что за последние четыре дня ВС России обеспечили всем необходимым ещё десять населённых пунктов.

«Сейчас взяли детские продукты и наборы. Уже завезли более 27 т», — заявил российский военнослужащий.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие привезли в город Балаклею Харьковской области порядка 8 т гуманитарной помощи.

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