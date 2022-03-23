Генпрокуратура Украины сообщила о возбуждении дела против журналистов Киселёва и Скабеевой

Офис генпрокурора Украины сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении российских журналистов Дмитрия Киселёва и Ольги Скабеевой.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Киселёв и Скабеева обвиняются в призывах к нарушению территориальной целостности Украины.

Ранее СК России возбудил уголовное дело по трём статьям против украинского журналиста Дмитрия Гордона.