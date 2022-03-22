В Кремле заявили о передаче Украине в рамках переговоров проектов документов

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия в рамках переговорного процесса передала украинской стороне проекты документов.
В Кремле заявили о передаче Украине в рамках переговоров проектов документов
  • РИА Новости

«Они (требовании России. — RT) хорошо известны украинской стороне... Они разъяснены не только устно, но и весьма чётко сформулированы и письменно. Все необходимые проекты документов достаточно много дней назад (в наших условиях много дней назад) были переданы украинцам», — сказал Песков.

По его словам, украинская сторона «на что-то ответила, на что-то нет».

Песков добавил, что российская сторона хотела бы более содержательного и более оперативного ответа каждый раз.

Ранее Песков высказался о динамике переговоров России и Украины.

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