В Кремле заявили о передаче Украине в рамках переговоров проектов документов
- РИА Новости
«Они (требовании России. — RT) хорошо известны украинской стороне... Они разъяснены не только устно, но и весьма чётко сформулированы и письменно. Все необходимые проекты документов достаточно много дней назад (в наших условиях много дней назад) были переданы украинцам», — сказал Песков.
По его словам, украинская сторона «на что-то ответила, на что-то нет».
Песков добавил, что российская сторона хотела бы более содержательного и более оперативного ответа каждый раз.
Ранее Песков высказался о динамике переговоров России и Украины.