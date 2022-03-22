В ДНР за сутки погиб один мирный житель, ранены ещё 32 человека

За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике погиб один мирный житель, ещё 32 получили ранения, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

«За прошедшие сутки погиб один мирный житель, ранения различной степени тяжести получили 32 человека (22 из ранее освобождённых ВС ДНР территорий), в т. ч. шесть детей», — говорится в сообщении СЦКК.

Ранее средства ПВО перехватили две ракеты «Точка-У» над Макеевкой — обломки рассыпались над посёлком Пролетарским и за микрорайоном Зелёным в Макеевке.

По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, на территории России медицинскую помощь получили более 19 тыс. беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины.