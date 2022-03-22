Суд по делу россиянки Софьи Сапеги назначили на 28 марта
- AFP
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«Судебный процесс по делу начнётся 28 марта», — цитирует ТАСС отчима обвиняемой Сергея Дудича.
В январе уголовное дело Сапеги поступило в Гродненский областной суд.
Ей инкриминирован ряд преступлений, включая разжигание социальной вражды и розни, организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.
21 декабря стало известно, что Сапега написала прошение о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко.