Суд по делу россиянки Софьи Сапеги назначили на 28 марта

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Заседание суда по уголовному делу в отношении россиянки Софьи Сапеги, обвиняемой по семи статьям УК Белоруссии, назначили на 28 марта в Гродно.
Суд по делу россиянки Софьи Сапеги назначили на 28 марта
  • AFP
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«Судебный процесс по делу начнётся 28 марта», — цитирует ТАСС отчима обвиняемой Сергея Дудича.

В январе уголовное дело Сапеги поступило в Гродненский областной суд.

Ей инкриминирован ряд преступлений, включая разжигание социальной вражды и розни, организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.

21 декабря стало известно, что Сапега написала прошение о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко. 

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