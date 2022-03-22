Специальная сессия Генассамблеи ООН по Украине 23 марта возобновит работу
«11-я экстренная специальная сессия Генеральной ассамблеи состоится в среду, 23 марта», — цитирует ТАСС Кубияк.
Ранее марта Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить специальную операцию на Украине и вывести войска.
16 марта Международный суд ООН постановил, что Россия должна остановить специальную военную операцию на Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал призыв Международного суда ООН в Гааге.
Президент России Владимир Путин заявил, что появление российских войск под Киевом не связано с намерением оккупировать Украину.