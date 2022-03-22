Специальная сессия Генассамблеи ООН по Украине 23 марта возобновит работу

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по Украине будет возобновлена в среду, 23 марта. Об этом сообщила официальный представитель председателя 76-й сессии ГА ООН Полина Кубияк.