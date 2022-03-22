Специальная сессия Генассамблеи ООН по Украине 23 марта возобновит работу

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Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по Украине будет возобновлена в среду, 23 марта. Об этом сообщила официальный представитель председателя 76-й сессии ГА ООН Полина Кубияк.

«11-я экстренная специальная сессия Генеральной ассамблеи состоится в среду, 23 марта», — цитирует ТАСС Кубияк.

Ранее марта Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить специальную операцию на Украине и вывести войска.

16 марта Международный суд ООН постановил, что Россия  должна остановить специальную военную операцию на Украине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал призыв Международного суда ООН в Гааге.

Президент России Владимир Путин заявил, что появление российских войск под Киевом не связано с намерением оккупировать Украину.

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