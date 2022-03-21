Спецкор RT рассказал, как силы ДНР освобождают Марьинку от ВСУ

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Специальный корреспондент RT Валентин Горшенин рассказал, как силы ДНР освобождают Марьинку от Вооружённых сил Украины.

По его словам, штурм идёт одновременно с разных направлений.

«(По технике ВСУ. — RT) работают несколько экипажей Т-72, несколько миномётных расчётов и... системы залпового огня», — сказал Горшенин. 

Также корреспондент рассказал, что, по информации разведки, было зафиксировано несколько автомобилей и живая сила противника.

«Экипаж Т-72 выдвинулся на позицию и будет отрабатывать это место», — заявил он.

Ранее Горшенин снял работу танка Народной милиции ДНР в Марьинке, где 19 марта шли бои с ВСУ.

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