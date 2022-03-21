Спецкор RT рассказал, как силы ДНР освобождают Марьинку от ВСУ

Специальный корреспондент RT Валентин Горшенин рассказал, как силы ДНР освобождают Марьинку от Вооружённых сил Украины.

По его словам, штурм идёт одновременно с разных направлений.

«(По технике ВСУ. — RT) работают несколько экипажей Т-72, несколько миномётных расчётов и... системы залпового огня», — сказал Горшенин.

Также корреспондент рассказал, что, по информации разведки, было зафиксировано несколько автомобилей и живая сила противника.

«Экипаж Т-72 выдвинулся на позицию и будет отрабатывать это место», — заявил он.

Ранее Горшенин снял работу танка Народной милиции ДНР в Марьинке, где 19 марта шли бои с ВСУ.