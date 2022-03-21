Минобороны России: в портах Украины заблокированы 67 судов из 15 стран
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«В морских портах Украины в связи с высокой минной опасностью, созданной киевскими властями в своих внутренних водах и территориальном море, остаются заблокированными экипажи 67 судов из 15 иностранных государств», — сказал Мизинцев.
Ранее стало известно, что ВМС Украины после начала спецоперации в Донбассе установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный.
До этого Генштаб Украины закрыл судоходство в северо-западном районе Чёрного моря из соображений безопасности.